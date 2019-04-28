Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

Во Львове в воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о заминировании 5 храмов в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сотрудники полиции провели обследование церкви святого Андрея Первозванного, храма Преображения Господня, церкви Святой Троицы, храма Святого Андрея и Иосафата, церкови святого Андрея, церкови святых апостолов Пера и Павла, а также гарнизонной церкви святых апостолов Петра и Павла.

"На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность, которая предоставила ложную информацию о заминировании и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве неизвестный угрожал взорвать все церкви и соборы. В полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.