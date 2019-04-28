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В Киеве неизвестный грозился подорвать все церкви и соборы

Новости » Общество    28.04.2019 - 14:44
В Киеве неизвестный грозился подорвать все церкви и соборы
Иллюстративное фото (facebook.com/UA.National.Police)

Также злоумышленник сообщил о "минировании" Владимирского собор

Правоохранители в субботу и воскресенье зафиксировали два ложных сообщения о заминировании культовых сооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. Через час полицейские задержали злоумышленника неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные преступления.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Украине более 6,7 млн человек уже приняли участие в Пасхальных богослужениях. Вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс. полицейских и 500 офицеров Национальной гвардии, более 7 тыс. правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов, более 1,6 тыс. автопатрулей обеспечивают безопасность дорожного движения.

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