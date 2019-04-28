ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 19:59
Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города
Фото: обследование храмов во Львове (lv.npu.gov.ua)

Информация о минировании не подтвердилась

Во Львове в воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о заминировании 5 храмов в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сотрудники полиции провели обследование церкви святого Андрея Первозванного, храма Преображения Господня, церкви Святой Троицы, храма Святого Андрея и Иосафата, церкови святого Андрея, церкови святых апостолов Пера и Павла, а также гарнизонной церкви святых апостолов Петра и Павла.

"На местах работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность, которая предоставила ложную информацию о заминировании и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве неизвестный угрожал взорвать все церкви и соборы. В полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

Аэропорт Харькова эвакуировали после сообщения о бомбе Нацполиция расследует сообщение о минировании Южно-Украинской АЭС
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Львовминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь