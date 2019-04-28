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У Львові поліція перевіряла інформацію про замінування храмів у центрі міста

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 19:59
У Львові поліція перевіряла інформацію про замінування храмів у центрі міста
Фото: обстеження храмів у Львові (lv.npu.gov.ua)

Інформація про мінування не підтвердилась

У Львові в неділю, 28 квітня, надійшов повідомлення про замінування 5 храмів у центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Працівники поліції провели обстеження церкви святого Андрія Первозванного, храму Преображення Господнього, церкви Святої Трійці, храму Святого Андрія і Йосафата, церкви святого Андрія, церкви святих апостолів Пера і Павла, а також гарнізонної церкви святих апостолів Петра і Павла.

"На місцях працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежили культові споруди та прилеглі до них території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, - повідомили в поліції.

В даний час правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиву інформацію про замінування й вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві невідомий погрожував підірвати всі церкви та собори. В поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані.

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