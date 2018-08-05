Во Львове подростки сбежали из приюта для несовершеннолетних

Ребята сбежали из заведения около часа ночи

Двое несовершеннолетних сегодня ночью, 5 августа, самовольно покинули приют, который находится на улице Левандовськой в Львове. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

В своем сообщении депутат назвал имена подростков и особые приметы.

"1. Полищук Владислав Сергеевич 11.11.2000 года рождения. Одет в черные спортивные штаны черная футболка с надписью "АIRO", черные кроссовки с белой подошвой, рост 180 см. , волосы русые, имеет тату на правой руке.

2. Кипер Геннадий Андреевич 12.10.2001 года рождения. Одет в черные джинсы, черная футболка с серыми полосами, темно серые кроссовки, рост 165 см., худой с темными волосами", - сообщил Зинкевич.

Граждан, имеющих информацию о местонахождении подростков, просят обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала об избиении детей в приюте в Волынской области. В десятерых детей были обнаружены следы побоев и кровь на одежде.

Национальной полицией было открыто уголовное производство по факту избиение детей. Также был проведен внеплановый медицинский осмотр детей.