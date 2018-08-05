У Львові підлітки втекли з притулку для неповнолітніх

Новини Надзвичайні події 05.08.2018 - 15:00
Ілюстративне фото (facebook.com/khersonpolice.official)
Ілюстративне фото (facebook.com/khersonpolice.official)

Хлопці втекли із закладу близько години ночі

Двоє неповнолітніх сьогодні вночі, 5 серпня, самовільно залишили притулок, який знаходиться на вулиці Левандовськой у Львові. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

У своєму повідомленні депутат назвав імена підлітків та особливі прикмети.

"1. Поліщук Владислав Сергійович 11.11.2000 року народження. Одягнений у чорні спортивні штани, чорна футболка з написом "АIRO", чорні кросівки з білою підошвою, зріст 180 см , волосся русяве, має тату на правій руці.
2. Кіпер Геннадій Андрійович 12.10.2001 року народження. Одягнений у чорні джинси, чорна футболка з сірими смугами, темно сірі кросівки, ріст 165 см., худий з темним волоссям", - повідомив Зінкевич.У Львові підлітки втекли з притулку для неповнолітніх

Громадян, які мають інформацію про місцезнаходження підлітків, просять звертатися в правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денисова сообщала про побиття дітей у притулку у Волинській області. У десятьох дітей були виявлені сліди побоїв і кров на одязі.

Національною поліцією було відкрито кримінальне провадження за фактом побиття дітей. Також було проведено позаплановий медичний огляд дітей.

 

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Теги:  Львів,  побег,  приют  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС