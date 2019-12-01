Во Львове подростки обстреляли жилой дом

Во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Сообщается, что 1 декабря, около 15:00 патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Установлено, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги.

В заброшенном здании полицейские обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик "Терен 4". На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. Так, злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.