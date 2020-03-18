Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все госпитализированные вернулись в Украину из-за рубежа

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека. Об этом сообщили во Львовском горсовете.

По словам руководителя оперативного штаба противодействию угрозы коронавируса Галины Сличной, на данный момент подозрения не подтверждены, биоматериалы отправлены в Киев для исследования.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", - сообщила Сличная.

Отметим, 17 марта в Украину подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них двое человек умерли.

Также сообщалось, что за пределами страны от коронавируса лечатся 12 украинцев. При этом на карантине за пределами Украины находятся 744 украинцев.