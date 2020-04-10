Во Львове на Пасху закроют все храмы

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из-за коронавируса на время Пасхальных праздников в городе закроют для верующих все храмы, а парки и скверы дополнительно будут патрулировать военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

По словам Садового, в храмах Львова во время Пасхальных праздников будут находиться только священники и лица, обеспечивающие процесс богослужения.

"Все храмы города Львова будут закрыты. Внутри - только отцы и те, кто обеспечивает процесс. Будет онлайн-трансляция с главных храмов города. Это четкая позиция и римо-католиков и греко-католиков, и православных", - пояснил он.

При этом, как утверждает мэр, в городе не планируют вводить дополнительные ограничения на передвижение. Однако на выходных к патрулированию будут приобщать военнослужащих.

"Мы не принимали по Львову отдельного решения. У нас карантин, работают продовольственные магазины, аптеки. Можно выйти в магазин. Мы на субботу и воскресенье приобщаем еще Национальную гвардию, которая контролирует парки и скверы. Позицию относительно празднований согласовали епископы и полиция", - заявил Садовый.

Кроме того, Садовый не исключает ослабления карантинных мер, если распространение коронавируса замедлится до мая.

"Если мы хорошо пройдем Пасху и не будет новых заражений, то через 2 недели увидим результат. Если не будет роста на 10-11 мая, тогда можно делать некоторые послабления", - добавил мэр Львова.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 апреля во Львовской инфекционной больнице умер мужчина с подозрением на коронавирус. Умершему было 49 лет, он тяжело болел пневмонией. У жены умершего подтвердили заболевание коронавирусом.