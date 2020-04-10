У Львові на Великдень закриють всі храми

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що через коронавірус на час Великодніх свят у місті закриють для вірян всі храми, а парки та сквери додатково патрулюватимуть військовослужбовці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

За словами Садового, у храмах Львова під час Великодніх свят матимуть змогу перебувати лише священники та особи, що забезпечують процес богослужіння.

"Усі храми міста Львова будуть закриті. Усередині - лише отці та ті, хто забезпечує процес. Буде онлайн-трансляція з головних храмів міста. Це чітка позиція і римо-католиків, і греко-католиків, і православних", - пояснив він.

При цьому, як стверджує мер, у місті не планують вводити додаткових обмежень на пересування. Однак на вихідних до патрулювання долучатимуть військовослужбовців.

"Ми не ухвалювали по Львову окремого рішення. У нас карантин, працюють продовольчі магазини, аптеки. Можна вийти в магазин. Ми на суботу і неділю долучаємо ще Національну гвардію, яка контролює парки й сквери. Позицію щодо святкувань погодили єпископи й поліція", - заявив Садовий.

Крім того, Садовий не виключає послаблення карантинних заходів, якщо поширення коронавірусу уповільниться до травня.

"Якщо ми добре пройдемо Великдень і не буде нових заражень, то через 2 тижні - побачимо результат. Якщо не буде зростання на 10-11 травня, тоді можна робити деякі послаблення", - додав мер Львова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 квітня у Львівській інфекційній лікарні помер чоловік з підозрою на коронавірус. Померлому було 49-років, він важко хворів на пневмонію. У дружини померлого підтвердили захворювання на коронавірус.