Во Львове из-за отравления угарным газом погибли два человека

Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще два человека госпитализированы

Во Львове в результате отравления угарным газом погибли двое молодых людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, сегодня, 11 января, около 11:30 врачи сообщили правоохранителям, что прибыв на вызов, они обнаружили в квартире на ул. Дорошенко тела девушки и парня без признаков жизни.

"Еще двух молодых людей - девушку и парня в возрасте 23 и 20 лет с диагнозом "отравление угарным газом" медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 10 января около 21:00 в квартиру заселились четверо молодых людей - двое девушек и двое парней, которые приехали во Львов из Киева. Сегодня утром одну из пар госпитализировали, тела двух других парня и девушки возрастом 21 год без признаков жизни обнаружили в соседней комнате.

"Причина смерти будет установлена в ходе экспертиз. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате отравления угарным газом госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей.