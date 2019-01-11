У Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще двоє осіб госпіталізовані

У Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє молодих людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, сьогодні, 11 січня, близько 11:30 лікарі повідомили правоохоронцям, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вул. Дорошенка тіла дівчини та хлопця без ознак життя.

"Ще двох молодих людей - дівчину та хлопця віком 23 та 20 років з діагнозом "отруєння чадним газом" медики доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 10 січня близько 21:00 у квартиру заселилися четверо молодих людей - двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Сьогодні вранці одну з пар госпіталізували, тіла двох інших хлопця та дівчини віком 21 рік без ознак життя були виявлені в сусідній кімнаті.

"Причина смерті буде встановлена під час експертиз. Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано сім осіб, серед яких четверо дітей.