ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 15:10
У Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще двоє осіб госпіталізовані

У Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє молодих людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, сьогодні, 11 січня, близько 11:30 лікарі повідомили правоохоронцям, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вул. Дорошенка тіла дівчини та хлопця без ознак життя.

"Ще двох молодих людей - дівчину та хлопця віком 23 та 20 років з діагнозом "отруєння чадним газом" медики доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 10 січня близько 21:00 у квартиру заселилися четверо молодих людей - двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Сьогодні вранці одну з пар госпіталізували, тіла двох інших хлопця та дівчини віком 21 рік без ознак життя були виявлені в сусідній кімнаті.

"Причина смерті буде встановлена під час експертиз. Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано сім осіб, серед яких четверо дітей. 

Одного з організаторів перекриття траси "Львів - Рава-Руська" засудили на 3,5 роки Вибух на ярмарку у Львові: в лікарні помер один із постраждалих
Новини України Львівотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся