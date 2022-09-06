Во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО: чем займется

Фото: во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО (pixabay.com)

Во Львове будет создан Культурный центр под эгидой ЮНЕСКО. На его создание международная организация выделила 1,5 млн евро.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.