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Во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО: чем займется

Новина українською →
Львов, Вторник 06 сентября 2022 15:36
Во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО: чем займется Фото: во Львове откроют культурный центр под эгидой ЮНЕСКО (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Во Львове будет создан Культурный центр под эгидой ЮНЕСКО. На его создание международная организация выделила 1,5 млн евро.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сообщается, что центр должен стать местом для встреч художников, местом обмена опытом, для проведения учебных программ и различных международных мероприятий.

По словам Ткаченко, также удалось согласовать действия по ускорению финансирования со стороны ЮНЕСКО конкретных потребностей культурной сферы уже в этом году и новых мер по защите украинского культурного наследия, в первую очередь, накануне зимы в 8 областях - Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской.

Ранее стало известно, что центр Одессы вскоре внесут в список культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение будет принято уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее стало известно, что в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

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