У Львові відкриють культурний центр під егідою ЮНЕСКО: чим займеться

У Львові буде створено культурний центр під егідою ЮНЕСКО. На його створення міжнародна організація виділила 1,5 млн євро.

Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За словами Ткаченка, також вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року і нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, в першу чергу, напередодні зими в 8 областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

Повідомляється, що центр повинен стати місцем для зустрічей художників, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм і різних міжнародних заходів.

Раніше стало відомо, що центр Одеси незабаром внесуть до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення буде прийнято вже найближчими днями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозиція України внести до списку охоронюваних об'єктів Всесвітньої спадщини Одесу.

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