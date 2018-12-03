Во Львове осудили 21 человека за организацию деятельности сети игорных заведений

Фото: разоблаченный игорное заведение во Львове (npu.gov.ua)

Организаторы преступной организации получили по 5 лет условно

Во Львове осудили участников преступной организации, которые на протяжении сентября 2016 - март 2017 года поддерживали деятельность сети игорных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Львовской области.

Как отмечается, правоохранители установили причастность к деятельности подпольных заведений 21 лица. Организаторами были четыре человека - жители Киева, Киевской области, Кривого Рога и Львова.

Незаконные заведения располагались в Шевченковском и Сиховском районах Львова. Их деятельность скрывалась, входные двери постоянно закрывались, осуществлялось наружное видео наблюдение, а также проводился так называемый "фейс контроль" для ограничения входа "случайных" игроков.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли более 100 единиц игорного оборудования. После изобличения в незаконном бизнеса, за некоторое время преступники попытались возобновить деятельность игорных заведений, однако были уличены повторно.

Организатора преступной группировки суд приговорил к 5 годам лишения свободы (условно) и штрафа в размере 255 тыс.гривен с конфискацией автомобиля Hyundai IX35. Еще трех соорганизаторов также приговорили к 5 годам лишения свободы (условно) и обязали выплатить штрафы в размерах в 187, 255 и 289 тыс. гривен.

Еще 17 участников преступной организации (исполнителей), суд приговорил к 5 годам лишения свободы (с испытательным сроком на один год) каждого.

Фото: разоблаченные игорные заведения (npu.gov.ua)

Напомним, в ноябре в Киеве полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2017 году работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и его территориальные управления разоблачили 1,3 тысячи игорных заведений и предоставления услуг в сфере игорного бизнеса по всей территории страны.