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У Львові засудили 21 людину за організацію діяльності мережі гральних закладів

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 22:00
У Львові засудили 21 людину за організацію діяльності мережі гральних закладів
Фото: викритий гральний заклад у Львові (npu.gov.ua)

Організатори злочинної організації отримали по 5 років умовно

У Львові засудили учасників злочинної організації, які впродовж вересня 2016 - березня 2017 року підтримували діяльність мережі гральних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Лвівської області

Як зазначається, правоохоронці встановили причетність до діяльності підпільних закладів 21 особи. Організаторими були чотири особи - жителі Києва, Київської області, Кривого Рогу і Львова.

Незаконні заклади розташовувались у Шевченківському та Сихівському районах Львова. Їх діяльність приховувалась, вхідні двері постійно закривались, здійснювалось зовнішнє відео спостереження, а також проводився так званий "фейс контроль" для обмеження входу "випадкових" гравців.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили більше 100 одиниць грального обладнання. Після викриття у незаконному бізнесу,  за деякий час злочинці спробували відновити діяльність гральних закладів, однак були викриті повторно. 

Організатора злочинного угрупування суд засудив до 5 років позбавлення волі (умовно) та штрафу в розмірі 255 тис.гривень з конфіскацією автомобіля Hyundai IX35. Ще трьох співорганізаторів також засудили до 5 років позбавлення волі (умовно) та зобов'язали виплатити штрафи у розмірах у 187, 255 та 289 тис. гривень.

Ще 17 учасників злочинної організації (виконавців), суд засудив  до 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком на один рік) кожного.

Фото: викриті гральні заклади (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у листопаді у Києві поліція припинила діяльність 18 гральних закладів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у 2017 році працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та його територіальні управління викрили 1,3 тисячі гральних закладів і надання послуг у сфері грального бізнесу по всій території країни. 

 

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