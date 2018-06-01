Во Львове определились с местом строительства завода по переработке отходов

Новый завод построят на территории очистных в Лычаковском районе

Новый завод по переработке твердых бытовых отходов во Львове построят в Лычаковском районе. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы выделили участок на улице Пластовой во Львове. Это территория очистных сооружений", - отметил Садовый.

По его словам, строительство завода будет финансироваться как за счет ЕБРР, других экологических институций, так и за счет городского бюджета.

"В этом году мы заложили ориентировочно 40 млн гривен и в следующем году будем докладывать столько средств, сколько будет необходимо", - добавил он.

Кроме этого, Садовый отметил, что предварительный отбор подрядчика на строительство завода показал, что заинтересованность к проекту проявляют крупнейшие компании Европы.

"Это и Германия, и Нидерланды, и Франция, и Польша... Но сам тендер по выбору подрядчика будет проводиться по законодательству европейского уровня", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР и доноры выделили 35 млн евро на рекультивацию свалки в Грибовичах.