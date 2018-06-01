Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львове определились с местом строительства завода по переработке отходов

НовостиОбщество    01.06.2018 - 14:59
Фото: подписание соглашения с ЕБРР (РБК-Украина)
Фото: подписание соглашения с ЕБРР (РБК-Украина)

Новый завод построят на территории очистных в Лычаковском районе

Новый завод по переработке твердых бытовых отходов во Львове построят в Лычаковском районе. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы выделили участок на улице Пластовой во Львове. Это территория очистных сооружений", - отметил Садовый.

По его словам, строительство завода будет финансироваться как за счет ЕБРР, других экологических институций, так и за счет городского бюджета.

"В этом году мы заложили ориентировочно 40 млн гривен и в следующем году будем докладывать столько средств, сколько будет необходимо", - добавил он.

Кроме этого, Садовый отметил, что предварительный отбор подрядчика на строительство завода показал, что заинтересованность к проекту проявляют крупнейшие компании Европы.

"Это и Германия, и Нидерланды, и Франция, и Польша... Но сам тендер по выбору подрядчика будет проводиться по законодательству европейского уровня", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР и доноры выделили 35 млн евро на рекультивацию свалки в Грибовичах.  

 

Ernest Airlines решил добавить еще один рейс из Львова в Неаполь
Теги публикации: Львов, отходы, завод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top