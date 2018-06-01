У Львові визначились із місцем будівництва заводу з переробки відходів

Новий завод побудують на території очисних у Личаківському районі

Новий завод по переробці твердих побутових відходів у Львові збудують у Личаківському районі. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми виділили ділянку на вулиці Пластовій у Львові. Це територія очисних споруд", - зазначив Садовий.

За його словами, будівництво заводу буде фінансуватися як за рахунок ЄБРР, інших екологічних інституцій, так і за рахунок міського бюджету.

"У цьому році ми заклали орієнтовно 40 млн гривень і в наступному році будемо докладати стільки коштів, скільки буде необхідно", - додав він.

Крім цього, Садовий зазначив, що попередній відбір підрядника на будівництво заводу показав, що зацікавленість до проекту виявляють найбільші компанії Європи.

"Це і Німеччина, Нідерланди, і Франція, і Польща... Але сам тендер з вибору підрядника буде проводитися за законодавством європейського рівня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР і донори виділили 35 млн євро на рекультивацію сміттєзвалища в Грибовичах.