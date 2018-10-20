У Львові близько 800 людей евакуювали через повідомлення про замінування вокзалу

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Особа людини, яка повідомила про замінування, встановлюється

У Львові близько 800 людей довелося евакуювати через повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, повідомлення від анонімної особи про замінування залізничного вокзалу надійшло в поліцію сьогодні, 20 жовтня.

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано близько 800 осіб персоналу та пасажирів", - повідомили в поліції.

Зазначається, що в результаті ретельного обстеження приміщення вокзалу та прилеглої території - вибухонебезпечних предметів не виявили.

Як додали в поліції, особа аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, встановлюється, вирішується питання про відкриття кримінального впровадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 жовтня у Львові повідомили про замінування 10 об'єктів.

Крім того, у Львові 2 вересня анонім повідомив про замінування ТРЦ в центрі міста.