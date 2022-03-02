UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове объявлена воздушная тревога

Автор: Светлана Мащенко

Во Львове объявлена воздушная тревога в 17:42 2 марта. Горожанам надо пройти в укрытие.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо идти в укрытие!" - говорится в сообщении.

В 17:51 тревогу отменили.

Ранее мы писали, что во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов