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Во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации

Автор: Светлана Мащенко

Львовская областная военная администрация объявила об обязательной явке для постановки на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших в область из-за эвакуации из других населенных пунктов.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Выполнить это надо не позднее суток после прибытия.

"Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

В мэрии Львова напомнили, что в период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

Что происходит во Львове прямо сейчас, вы можете прочитать в нашем онлайне.

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