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У Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації

Автор: Світлана Мащенко

Львівська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову явку для взяття на військовий облік всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули до області через евакуацію з інших населених пунктів.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Виконати це треба не пізніше доби після прибуття.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - говориться в повідомленні.

У мерії Львова нагадали, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.

Що відбувається у Львові прямо зараз, ви можете прочитати в нашому онлайні.

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