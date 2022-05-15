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У Львові та області чули вибухи. Працювали системи ППО

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Львів, Неділя 15 травня 2022 06:40
У Львові та області чули вибухи. Працювали системи ППО Фото: Львів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Львові та області вночі 15 травня чулися звуки вибухів і звучали сирени повітряної тривоги. Попередньо, було 6 вибухів. Відпрацювали системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За його інформацією, станом на ранок неділі "немає попадання в ціль".

"Всього чули 6 вибухів у небі по області - відпрацювали ЗСУ ППО", - пише Зінкевич.

У Львові була оголошена повітряна тривога близько половини четвертого, і через дві години була скасовувана.

Депутат звернув увагу, що звуки вибухів могли бути результатом роботи наших ППО, і нагадав львів'янам про заборону відвідувати місця, де чули вибухи, а також не фотографувати та не знімати на відео локації.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 14 травня, українська протиповітряна оборона знищила 8 повітряних цілей російських окупантів, збивши 1 літак і 7 безпілотників.

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