Во Львове ночью ограбили апелляционный хозяйственный суд

19 января ночью во Львове неизвестный ограбил апелляционный хозяйственный суд. Вор похитил деньги из сейфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET .

Грабитель разбил окно на первом этаже здания Западного апелляционного хозяйственного суда и пробрался в помещение. Оттуда он похитил лежащие в сейфе деньги. Сумму, которую украли, не разглашают.

На месте происшествия работают правоохранители. В полиции отметили, что следователи уже открыли уголовное производство. В суде комментировать инцидент отказались. Однако информацию журналистам подтвердили в пресс-службе полиции.