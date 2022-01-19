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У Львові вночі пограбували апеляційний господарський суд

Автор: Іванна Шовкун

19 січня вночі у Львові невідомий пограбував апеляційний господарський суд. Злодій викрав гроші із сейфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

Грабіжник розбив вікно на першому поверсі будівлі Західного апеляційного господарського суду і пробрався до приміщення. Звідти він викрав гроші, що лежали в сейфі. Суму, яку вкрали, не розголошують.

На місці події працюють правоохоронці. У поліції наголосили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді коментувати інцидент відмовились. Однак інформацію журналістам підтвердили в прес-службі поліції.

Нагадаємо, увечері 16 січня до поліції звернулися із повідомленням про розбійний напад на автозаправну станцію у селі Курилівка Куп'янського району. Невідомий, погрожуючи зброєю, забрав 15 тисяч гривень.

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Львів