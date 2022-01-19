У Львові вночі пограбували апеляційний господарський суд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET .

Грабіжник розбив вікно на першому поверсі будівлі Західного апеляційного господарського суду і пробрався до приміщення. Звідти він викрав гроші, що лежали в сейфі. Суму, яку вкрали, не розголошують.

На місці події працюють правоохоронці. У поліції наголосили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді коментувати інцидент відмовились. Однак інформацію журналістам підтвердили в прес-службі поліції.