У Львові вночі горіла територія стадіону СКА

Горіла покрівля по всій площі приміщення

У Львові сьогодні вночі сталася пожежа на стадіоні СКА. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС у Львівській області.

"Сьогодні вночі, о 2:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Клепарівська, 39 а, в 3-поверховому адміністративному будинку та стрілецькому тирі, які знаходяться на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Площа будівлі складає 4400 кв. м", - повідомили рятувальники.

Наголошується, що до місця події направили пожежно-рятувальні підрозділи по підвищеному номеру виклику № 3. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля по всій площі приміщення. Рятувальники винесли з приміщення тиру патрони і стрілецьку зброю.

"Пожежні також не допустили розповсюдження вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою забезпечення безпеки з гуртожитку евакуювали 120 жителів", - повідомили в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників, у тому числі 33 курсантів ЛДУ БЖД, та 21 одиницю спецтехніки. Пожежу локалізовано о 5:35.

Фото: пожежа у Львові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в результаті пожежі на електропідстанції без електроенергії залишилися 75% абонентів Суворовського району.