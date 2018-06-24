Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов, есть погибший

В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы

Группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции во Львовской области на странице в Facebook.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области. Полицейские пресекли правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению", - говорится в сообщении.

Львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь цыган За нападение одно лицо... Опубликовано Главное управление Национальной полиции во Львовской области Субота 23 июня 2018 г.

Сообщается, что в результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. .

Напомним, ранее представители общественной организации "Национальные дружины" самостоятельно демонтировали незаконный лагерь ромов в Голосеевском парке столицы.

Также сообщалось, что в Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение ромов и применили стрельбу.