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Интервью

Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов, есть погибший

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 08:59
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)

В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы

Группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции во Львовской области на странице в Facebook.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области. Полицейские пресекли правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению", - говорится в сообщении.

 

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Опубликовано Главное управление Национальной полиции во Львовской области Субота 23 июня 2018 г.

Сообщается, что в результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. .

Напомним, ранее представители общественной организации "Национальные дружины" самостоятельно демонтировали незаконный лагерь ромов в Голосеевском парке столицы.

Также сообщалось, что в Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение ромов и применили стрельбу.

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Теги публикации: Львов, ромы, нападение, полиция, Львов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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