Омбудсмен просить розібратися з розгромом табору ромів в Голосіївському парку Києва

Денисова звернулася до керівництва столичної поліції і меру міста

Омбудсмен Людмила Денисова звернулася до керівництва Нацполиции і мера столиці Віталія Кличка з приводу нападу на табір ромів у київському парку "Голосіївський". Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

У своєму зверненні Денисова наголосила, що факт нападу несе в собі явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалювання ворожнечі щодо циганської національної меншини.

Вона попросила керівництво столичної поліції надати належну правову оцінку дій радикально налаштованих осіб, які влаштували погром табору і прийняти відповідні заходи реагування.

Крім того, омбудсмен звернулася до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, що вживаються КМДА для врегулювання проблемних питань циганських поселень в Києві. А також проінформувати її про заходи по забезпеченню соціальних і житлових прав циганів, що проживали в знищених поселеннях.

Також Денисова просить вжити невідкладних заходів щодо попередження погромів циганських поселень. Зокрема, провести профілактичну роботу з представниками радикально налаштованих організацій, які публікують в мережі Інтернет заклики до дискримінації, погрожують фізичною розправою та знищенням майна циган.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, представники громадської організації "Національні дружини" самостійно демонтували незаконний табір ромів у Голосіївському парку столиці.