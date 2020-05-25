Во Львове начали проводить ИФА-тестирование

Во Львове начали проводить иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в Facebook.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом.

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавируса", - сообщил Садовой.

Отмечается, что аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.

Напомним, в Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела.

РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения планирует внедрить массовое тестирование на антитела.

Отметим, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.