У Львові почали проводити ІФА-тестування

У Львові почали проводити імуноферментний аналіз, який робиться для виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомив мер Андрій Садовий в Facebook.

Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини і дізнатися, чи хворіла людина коронавірусом.

"У Львові почали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу", - повідомив Садовий.

Наголошується, що апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла.

РБК-Україна писало, що у рамках боротьби з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я планує запровадити масове тестування на антитіла.

Зазначимо, в Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом.