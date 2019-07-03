Во Львове мужчина устроил стрельбу в маршрутке

Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Граждане задержали мужчину, который устроил стрельбу в маршрутке

Во Львове на улице Владимира Великого мужчина устроил стрельбу в маршрутке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как сообщается, стрельба произошла вчера вечером, в 22:00. Граждане задержали мужчину и сообщили о происшествии правоохранителям.

"На месте работала следственно-оперативная группа. Личность злоумышленника установлена - им оказался девятнадцатилетний львовянин. Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, который был направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустых металлических банках. Мужчину задержали и открыли уголовное производство.

РБК-Украина писало, что в Днепре полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Правоохранители установили, что в результате стрельбы один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду.

Ранее сообщалось, что в центре Камянского Днепропетровской области днем 20 апреля стреляли в общественного активиста, председателя организации "Рух Громадська Варта" Евгения Найду.