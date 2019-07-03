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У Львові чоловік влаштував стрілянину у маршрутці

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 11:06
У Львові чоловік влаштував стрілянину у маршрутці
Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Громадяни затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у маршрутці

У Львові на вулиці Володимира Великого чоловік влаштував стрілянину у маршрутці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, стрілянина сталась вчора ввечері, о 22:00. Громадяни затримали чоловіка і повідомили про подію правоохоронців.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу зловмисника встановлено - ним виявився дев’ятнадцятирічний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який скеровано на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня в Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожніх металевих бляшанках. Чоловіка затримали і відкрили кримінальне провадження.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири. Правоохоронці встановили, в результаті стрілянини один пенсіонер був поранений у голову, іншому куля пошкодила одяг.

Раніше повідомлялось, що у центрі Кам'янського Дніпропетровської області вдень 20 квітня стріляли в громадського активіста, голову організації "Рух Громадська Варта" Євгена Найду. 

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