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У Львові чоловік брав 7 000 доларів за незаконний перетин кордону

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 13:21
У Львові чоловік брав 7 000 доларів за незаконний перетин кордону Фото: державний кордон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Львові затримали чоловіка, який за хабар організував схему незаконного перетину кордону. Прокуратура оголосила підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, чоловік обіцяв надати документи, на підставі яких військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. Свої послуги він оцінив у 7 000 доларів США з людини.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни. Зараз кримінальна відповідальність встановлена лише за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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