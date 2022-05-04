Во Львове мужчина за 10 тысяч долларов подрабатывал документы для пересечения границы
Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов изготавливал документы для незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Сообщается, что мужчина за 10 тысяч долларов США с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша.
На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих выехать за пределы Украины.
Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
Также решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что на Буковине мужчина за 1200 долларов пытался переправить через госграницу лиц призывного возраста.
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