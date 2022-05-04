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Во Львове мужчина за 10 тысяч долларов подрабатывал документы для пересечения границы

Новина українською →
Львов, Среда 04 мая 2022 13:52
Во Львове мужчина за 10 тысяч долларов подрабатывал документы для пересечения границы В Львове задержали преступника (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов изготавливал документы для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что мужчина за 10 тысяч долларов США с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша.

На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих выехать за пределы Украины.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Также решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что на Буковине мужчина за 1200 долларов пытался переправить через госграницу лиц призывного возраста.

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