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У Львові чоловік за 10 тисяч доларів виготовляв військовозобов’язаним документи для перетину кордону

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Львів, Середа 04 травня 2022 13:52
У Львові чоловік за 10 тисяч доларів виготовляв військовозобов’язаним документи для перетину кордону У Львові затримали злочинця (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів виготовляв документи для незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що чоловік за 10 тисяч доларів США з особи обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща.

На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих виїхати за межі України.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині чоловік за 1200 доларів намагався переправити через держкордон осіб призивного віку.

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