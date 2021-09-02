Во Львове из музея исчезли старинные книги на миллионы гривен: будут судить завотделом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б.Г. Возницкого. Ее обвиняют в халатности, повлекшей миллионные убытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
Следствие установило, что служащая не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ценных книг, в частности:
"В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн гривен", - отметили в прокуратуре.
Заведующей отделом грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.