Во Львове из музея исчезли старинные книги на миллионы гривен: будут судить завотделом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б.Г. Возницкого. Ее обвиняют в халатности, повлекшей миллионные убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру .

Следствие установило, что служащая не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ценных книг, в частности:

"Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания;

"Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания;

"Ключ понимания" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.

"В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Заведующей отделом грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.