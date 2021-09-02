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Во Львове из музея исчезли старинные книги на миллионы гривен: будут судить завотделом

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б.Г. Возницкого. Ее обвиняют в халатности, повлекшей миллионные убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Следствие установило, что служащая не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ценных книг, в частности:

  • "Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания;
  • "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания;
  • "Ключ понимания" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.

"В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Заведующей отделом грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Львов