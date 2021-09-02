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У Львові з музею зникли старовинні книги на мільйони гривень: судитимуть заввідділом

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького. Її обвинувачують у недбалості, яка спричинила мільйонні збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати цінних книг, зокрема:

  • "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання;
  • "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання;
  • "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.

"Внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн гривень", - зазначили в прокуратурі.

Завідуючій відділом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

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Львів