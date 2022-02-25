Во Львове и Киеве звучат сирены воздушной тревоги

В частности, в Киеве сирены слышно на Виноградаре, Позняках, Осокорках, Соломенском районе, Подоле.

Позже в КГГА сообщили, что сирены не учебная тревога.

"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию! Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток", - говорится в сообщении.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе заработала сирена.

"Львов! Необходимо идти в укрытие! Только что прозвучала сирена, означающая воздушную тревогу", - написал он в Telegram.