У Львові та Києві лунають сирени повітряної тривоги

Зокрема, в Києві сирени чутно на Виноградарі, Позняках, Осокорках, Солом'янському районі, Подолі.

Пізніше у КМДА повідомили, що сирени не навчальна тривога.

"УВАГА, Це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття в будь - який час доби", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті запрацювала сирена.

"Львів! Необхідно йти в укриття! Тільки що прозвучала сирена, що означає повітряну тривогу", - написав він у Telegram.