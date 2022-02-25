У Львові та Києві лунають сирени повітряної тривоги
З ранку в Києві та Львові зазвучали сирени повітряної тривоги. Жителів міст закликають ховатися в притулку.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, в Києві сирени чутно на Виноградарі, Позняках, Осокорках, Солом'янському районі, Подолі.
Пізніше у КМДА повідомили, що сирени не навчальна тривога.
"УВАГА, Це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття в будь - який час доби", - йдеться в повідомленні.
Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті запрацювала сирена.
"Львів! Необхідно йти в укриття! Тільки що прозвучала сирена, що означає повітряну тривогу", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, у Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які виразно чули мешканці лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами було чути звук пролітаючого літака.