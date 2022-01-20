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Во Львове из кабинета судьи украли 120 тысяч долларов

Автор: Ольга Белей

Во Львове злоумышленник за восемь минут украл 120 тысяч долларов из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда. Грабитель залез в суд через окно на втором этаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного апелляционного хозяйственного суда.

"В ночь на 18 января 2022 неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах", - говорится в сообщении.

По факту проникновения полицией возбуждено уголовное производство, ведется следствие. О результатах следствия будет сообщено дополнительно.

"Грабитель залез в суд через окно на втором этаже, поднявшись по решетке на первом этаже, сломал сейф и вытащил из него деньги. Внутри суда злоумышленник пробыл не больше восьми минут", - пишет местное издание "Високий замок".

Сообщается, что сигнализации в помещении нет, государственная охрана злоумышленника не заметила.

По информации СМИ, полученной в полиции, судья объяснила, что деньги, похищенные злоумышленником, принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, оставив средства на хранение.

Напомним, В Одессе 44-летняя женщина стала жертвой нападения иностранца, с которым она познакомилась в интернете. Отмечается, что мужчина пригласил новую подругу погулять в вечернее сутки и напал на нее. Мужчина начал угрожать ей ножом, отобрал у нее банковские карты, смартфон, наличные и украшения.

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