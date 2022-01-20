У Львові з кабінету судді вкрали 120 тисяч доларів

"У ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою скоєно проникнення до службового приміщення Західного АГС та крадіжку особистого майна, яке відображено в декларації про майновий стан і доходи", - йдеться у повідомленні.

За фактом проникнення поліцією порушено кримінальне провадження, ведеться слідство. Про результати слідства буде повідомлено додатково.

"Грабіжник заліз до суду через вікно на другому поверсі, піднявшись по решітці на першому поверсі, зламав сейф і витягнув з нього гроші. Всередині суду зловмисник пробув не більше восьми хвилин", - пише місцеве видання "Високий замок".

Повідомляється, що сигналізації в приміщенні немає, державна охорона зловмисника не помітила.

За інформацією ЗМІ, отриманою в поліції, суддя пояснила, що гроші, викрадені зловмисником, належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, залишивши кошти на зберігання.

