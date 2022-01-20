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У Львові з кабінету судді вкрали 120 тисяч доларів

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Львів, Четвер 20 січня 2022 12:08
У Львові з кабінету судді вкрали 120 тисяч доларів Фото: долари (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

У Львові зловмисник за вісім хвилин вкрав 120 тисяч доларів з кабінету судді Західного апеляційного господарського суду. Грабіжник заліз до суду через вікно на другому поверсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Західного апеляційного господарського суду.

"У ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою скоєно проникнення до службового приміщення Західного АГС та крадіжку особистого майна, яке відображено в декларації про майновий стан і доходи", - йдеться у повідомленні.

За фактом проникнення поліцією порушено кримінальне провадження, ведеться слідство. Про результати слідства буде повідомлено додатково.

"Грабіжник заліз до суду через вікно на другому поверсі, піднявшись по решітці на першому поверсі, зламав сейф і витягнув з нього гроші. Всередині суду зловмисник пробув не більше восьми хвилин", - пише місцеве видання "Високий замок".

Повідомляється, що сигналізації в приміщенні немає, державна охорона зловмисника не помітила.

За інформацією ЗМІ, отриманою в поліції, суддя пояснила, що гроші, викрадені зловмисником, належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, залишивши кошти на зберігання.

Нагадаємо, в Одесі 44-річна жінка стала жертвою нападу іноземця, з яким вона познайомилася в Інтернеті. Відзначається, що чоловік запросив нову подругу погуляти у вечірню добу і напав на неї. Чоловік почав погрожувати їй ножем, відібрав у неї банківські картки, смартфон, готівку та прикраси.

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