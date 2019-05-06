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У Львові шукають вибухівки у 8 отелях

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 10:37
У Львові шукають вибухівки у 8 отелях
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі до них території

У Львові невідомі повідомили поліцію про замінування вісьмох готелей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Львова.

Повідомили про замінування будівель на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи.

"За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.  Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі до них території", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про "мінування" п'яти храмів у центрі міста. Працівники поліції провели обстеження церкви святого Андрія Первозванного, храму Преображення Господнього, церкви Святої Трійці, храму Святого Андрія і Йосафата, церкви святого Андрія, церкви святих апостолів Пера і Павла. Інформація про "мінування" не підтвердилась.

Нагадаємо, у березні львівські поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто мінування залізничного вокзалу у Львові. "Мінером" виявився мешканець Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 

 

 

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