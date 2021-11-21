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Во Львове на химзаводе прогремел взрыв. Руководство назвало причину

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львове сегодня днем прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода повылетали стекла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Варта 1".

Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, - не что иное чем пыль, которую подняло в воздух", - сказало руководство завода.

Никакой угрозы жизни и здоровью людей, как отметило руководство завода, нет. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.

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ЛьвовВзрыв