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У Львові на хімзаводі пролунав вибух. Керівництво назвало причину

Автор: Дмитро Левицький

У Львові сьогодні вдень пролунав вибух на території Львівського хімічного заводу. Від сильного хлопка у будівлі заводу повилітали шибки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Варта 1".

Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав в результаті спрацювання аварійно-захисного клапану високого тиску.

"Це спричинило такий значний хлопок, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, - не що інше ніж пил, який підняло в повітря", - сказало керівництво заводу.

Жодної загрози життю та здоров'ю людей, як зазначило керівництво заводу, немає. На місці події перебували поліція, рятувальники та медики, але після пояснень керівництва вони покинули територію заводу.

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ЛьвівВибух