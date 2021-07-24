Во Львове демонтировали Монумент Славы и отвезли в музей "Территория террора"
Фото: Монумент Славы (facebook.com/MVS.LVIV)
Во Львове демонтировали Монумент Славы и отвезли в музей "Территория террора". Сегодня убрали два последних элемента - фигуры воина и Родины-матери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.
На этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также изменить инфраструктуру: оборудовать подземный паркинг, велодорожку с Сихова на ул. Витовского, а также оборудовать безбарьерный спуск к парку им. Ивана Франко. Вероятно, тут также оборудуют станцию канатной дороги.