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Во Львове демонтировали Монумент Славы и отвезли в музей "Территория террора"

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Львов, Суббота 24 июля 2021 02:15
Во Львове демонтировали Монумент Славы и отвезли в музей "Территория террора" Фото: Монумент Славы (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: РБК-Украина

Во Львове демонтировали Монумент Славы и отвезли в музей "Территория террора". Сегодня убрали два последних элемента - фигуры воина и Родины-матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

На этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также изменить инфраструктуру: оборудовать подземный паркинг, велодорожку с Сихова на ул. Витовского, а также оборудовать безбарьерный спуск к парку им. Ивана Франко. Вероятно, тут также оборудуют станцию канатной дороги.

Напомним, что во Львове повредили Монумент Славы.

Также в Раде дорабатывают закон о введении миллионных штрафов за уничтожение памятников культуры.

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Львов памятник
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