ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові демонтували Монумент Слави та відвезли до музею "Територія терору"

Новость на русском →
Львів, Субота 24 липня 2021 02:15
У Львові демонтували Монумент Слави та відвезли до музею "Територія терору" Фото: Монумент Слави (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: РБК-Україна

У Львові демонтували Монумент Слави та відвезли до музею "Територія терору". Сьогодні прибрали два останні елементи - фігури воїна і Батьківщини-матері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

На цьому місці запланували створити сквер пам'яті Героїв України. А також змінити інфраструктуру: обладнати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського, а також обладнати безбар'єрний спуск до парку ім. Івана Франко. Ймовірно, тут також обладнають станцію канатної дороги.

Нагадаємо, що у Львові пошкодили Монумент Слави.

Також у Раді доопрацьовують закон про введення мільйонних штрафів за знищення пам'яток культури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів памятник
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"