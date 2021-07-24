У Львові демонтували Монумент Слави та відвезли до музею "Територія терору"
Фото: Монумент Слави (facebook.com/MVS.LVIV)
У Львові демонтували Монумент Слави та відвезли до музею "Територія терору". Сьогодні прибрали два останні елементи - фігури воїна і Батьківщини-матері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.
На цьому місці запланували створити сквер пам'яті Героїв України. А також змінити інфраструктуру: обладнати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського, а також обладнати безбар'єрний спуск до парку ім. Івана Франко. Ймовірно, тут також обладнають станцію канатної дороги.