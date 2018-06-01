Во Львове четвертый день подряд "минируют" бизнес-центры

В пятницу, 1 июня, вновь поступил звонок о "заминировании"

Во Львове утром в пятницу, 1 июня, поступило сообщение о наличии взрывчатки в восьми бизнес-центрах. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, сообщение о "минировании" трех бизнес-центров поступило в 9:00.

Взрывчатку ищут в трех бизнес-центрах на ул. Научной, в двух - на Промышленной, а также на ул. Героев УПА, Хмельницкого и Шевченко.

"По указанным адресам выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других служб. Также правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить личность анонима, который оставил сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування бізнес-центрів За вказаними у повідомленні адресами... Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області 1 червня 2018 р.

Напомним, сообщения о "заминировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30 и 31 мая.