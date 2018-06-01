Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львове четвертый день подряд "минируют" бизнес-центры

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 12:32
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)

В пятницу, 1 июня, вновь поступил звонок о "заминировании"

Во Львове утром в пятницу, 1 июня, поступило сообщение о наличии взрывчатки в восьми бизнес-центрах. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, сообщение о "минировании" трех бизнес-центров поступило в 9:00.

Взрывчатку ищут в трех бизнес-центрах на ул. Научной, в двух - на Промышленной, а также на ул. Героев УПА, Хмельницкого и Шевченко.

"По указанным адресам выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других служб. Также правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить личность анонима, который оставил сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.

 

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування бізнес-центрів За вказаними у повідомленні адресами...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області 1 червня 2018 р.

Напомним, сообщения о "заминировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30 и 31 мая.

Во Львове снова сообщили о "минировании" нескольких бизнес-центров Во Львове снова "минировали" 5 бизнес-центров
Теги публикации: Львов, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top