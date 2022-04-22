Во Львове не будут проводить ночные богослужения на Пасху

Во Львове не будут проводиться ночные богослужения во время Пасхи. Однако, к молитве можно присоединиться к комендантскому часу и на следующий день утром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

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