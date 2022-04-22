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Во Львове не будут проводить ночные богослужения на Пасху

Фото: во Львове не будут проводить ночные богослужения на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове не будут проводиться ночные богослужения во время Пасхи. Однако, к молитве можно присоединиться к комендантскому часу и на следующий день утром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Расписание богослужений:

Архикафедральном Соборе Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

23 апреля, Великая Суббота:

  • 9:00 - Вечерня с Литургией св. Василия Великого;
  • 12:00 - благословение куличей и другой пищи (каждые полчаса до 21:30);
  • 14:00 - Иисусова молитва за онкологических больных;

24 апреля, День Воскресения Христова:

  • 7:30 - Надгробное, Пасхальная Утреня. Архиерейская Божественная литургия (совершает Митрополит Львовский Игорь);
  • 11:00 - Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;
  • 14:00 - Стихиры Пасхи;
  • 16:00 - Воскресная Вечерня;

Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ (вул. М. Грушевського, 2)

23 апреля, Великая Суббота:

  • 9: 00-Вечерняя с литургией свт. Василия Великого;
  • 11:00 - освящение куличей (с 11:00 до 22:00);
  • 20:00 - Чтение Деяний святых апостолов;

24 апреля, День Воскресения Христова:

  • 7:00 - чтение Надгробного (Полунощница);
  • 7: 30-Пасхальная Утреня, архиерейским чином;
  • 8: 30-Божественная литургия свт. Иоанна Златоустого, архиерейским чином. Освящение куличей;
  • 12:00 - Божественная литургия свт. Иоанна Златоустого;
  • 17:00 - Великая вечерня, архиерейским чином.

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (Русская, 5)

23 апреля, Великая Суббота:

  • 8:30 - литургия:
  • 14:00 - начало освящения куличей (будет происходить каждые 15 мин до 21:00);

24 апреля, День Воскресения Христова:

  • 6: 30 - Пасхальная утреня, литургия, освящение куличей:
  • 10:00 - Литургия, освящение куличей:
  • 15:00 - Пасхальная Вечерняя.

Свято-Георгиевский кафедральный храм УПЦ (ул. Короленко, 3)

23 апреля, Великая Суббота:

  • 8: 00-времена. Изобразительные. Вечерняя. Литургия святителя Василия Великого;
  • 14:00 - освящение куличей (заканчивается в 20:00).

24 апреля, День Воскресения Христова:

  • 7:15 - Полунощница;
  • 8: 00 - Крестный ход. Пасхальная утреня;
  • 10: 00-Божественная Литургия. После Литургии-освящение куличей;
  • 16:00 - Пасхальная Вечерняя.

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